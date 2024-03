Terrorismo | denaro a milizie di Bashar al-Assad | arrestati 2 siriani a Olbia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Due cittadini di origine siriana sono statiquesta mattina a(Sassari) dalla Polizia: l'accusa è associazione con finalità diinternazionale. Secondo quanto emerso dall’attività di indagine i due, dal 2014 e fino agli inizi del 2018, avrebbero fatto parte di una organizzazione dedita all'hawala con cui effettuavano rimesse didall'Italia alla Siria (ed anche in direzione opposta) in favore dellecombattenti siriane di opposizione al regime dial-. Taliavrebbero utilizzato nella loro lotta metodi che prevedono l'uso indiscriminato della violenza, incuranti del coinvolgimento di civili inermi, e accettando gli effetti collaterali della violenza ...

