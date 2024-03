Terrorismo | denaro a milizie combattenti siriane di Bashar al-Assad | arrestati 2 siriani ad Olbia**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sassari, 6 mar. - (Adnkronos) - Questa mattina ad Olbia (Sassari), la Polizia, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno, ha arrestato due cittadini di origine siriana, entrambi destinatari di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo quanto emerso dall'attività di indagine i due, dal 2014 e fino agli inizi del 2018, avrebbero fatto parte di una organizzazione dedita all'hawala con cui effettuavano rimesse didall'Italia alla Siria (ed anche in direzione opposta) in favore delledi opposizione al regime di...