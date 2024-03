Terrorismo | arrestati 2 siriani a Olbia | finanziavano le milizie jihadiste che combattono contro Bashar al-Assad

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Due cittadini di origine siriana sono statiper associazione con finalità diinternazionale perché accusati di finanziare lecheil dittaroreal-. Lo riferisce in una nota la Questura di Sassari, secondo cui “dal 2014 e fino agli inizi del 2018 i due avrebbero fatto parte di una organizzazione dedita all’hawala con cui effettuavano rimesse di denaro dall’Italia alla Siria (ed anche in direzione opposta) in favore” di questi gruppi armati. I due, Chadad Mustafa e Abdulkarim Osman Haj, erano già statinel 2018 dalla Digos di Sassari sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, ma soltanto ieri la ...