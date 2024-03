(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "In Italia si può celebrare la morte di una brigatista, peraltro mai distaccatasi da quegli anni terribili, in virtù di uninsopportabile. La professoressa Donatella Diha fatto questo". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo. "Avrei capito e apprezzato una riflessione sul potenziale di tante persone poi finite nel girone del- aggiunge- e sul dramma delle loro stesse vite consegnate alla violenza sterile esbocco. Invece quel post contiene un nostalgismo con una rimozione die si autolegittima in virtù della pretesa di rappresentare comunque la parte giusta e cioè la sinistra. Altri terroristi di quel periodo, di ...

Terrorismo: Antoniozzi (Fdi) su Di Cesare, ‘monopolio intellettuale senza analisi’: Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “In Italia si può celebrare la morte di una brigatista, peraltro mai distaccatasi da quegli anni terribili, in virtù di un monopolio intellettuale insopportabile. La profess ...ilsannioquotidiano

Bufera sulla prof Di Cesare per il post dedicato alla scomparsa dell’ex brigatista Balzerani: È bufera sulla professoressa Donatella Di Cesare per il post sulla morte della ex brigatista Barbara Balzerani.lanotiziagiornale

Bufera sulla professoressa Di Cesare per il post dedicato alla ex brigatista Balzerani: Milano, 5 mar. (askanews) – È bufera sulla professoressa Donatella Di Cesare per il post sulla morte della ex brigatista Barbara Balzerani. Post poi cancellato dalla docente di filosofia, spesso ospit ...askanews