Terracciano e la solidità del numero uno Paratone e non parole Le quattro vittime» di Pietro l’essenziale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Qualcuno sostiene che la vita sia come un cross di Biraghi, non si sa mai come va a finire, e lui in fondo ne è la riprova sportiva. Quando nel gennaio di cinque anni fa arrivò a Firenze, tutti pronosticarono per lui un impegno nelle retrovie come riserva. Invece da allora, non solo si è conquistato la prima linea a suon di prestazioni maiuscole ma ieri, con il rischio di essere squalificato per una bestemmia colta dalle telecamere di Dazn, in tanti sono stati lì a chiedersi: o come faremmo domenica prossima con la Roma senza di lui?. Che storia di riscatto e da sogno americano che è quella dineda San Felice a Cancello, portiere taciturno come un casellante della Firenze-Mare che, senza guasconate tipiche del ruolo, si è guadagnato la magliauno e non sembra disposto a mollarla. Così, se Jaime Lancaster nel ...