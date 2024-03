Tentato omicidio aggravato | carcere per due minorenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria in IPM nei confronti di un diciassettenne e di un sedicenne per il reato di. Il provvedimento compendia gli esiti delle indagini condotte dalla Squadra Mobile in relazione al ferimento a colpi d’arma da fuoco di un sedicenne avvenuto la sera del 27 dicembre 2023 a Napoli in piazza Carlo III, zona Vicaria. In quell’occasione la vittima giunse presso l’Ospedale dei Pellegrini ferito al braccio destro con un colpo d’arma da fuoco ed è stata ricoverata per diverso tempo presso il reparto di chirurgia del suddetto ospedale, in quanto il munizionamento utilizzato dall’autore del ...