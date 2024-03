Tennis | Jannik Sinner può diventare numero 2 se…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Siamo praticamente alla vigilia di un nuovo Masters 1000, uno dei più attesi per altro come di fatto sono gli Indian Wells. Così il pensiero vola anche ad un dettaglio derivato dal campo, anche se non prettamente di campo: la classifica ATP. La cavalcata diè partita e dopo aver conquistato il terzo posto del ranking ora può puntare a2, posto al momento occupato da Carlos Alcaraz. I due potrebbero anche affrontarsi direttamente in semifinale e avere una risoluzione di questo scontro ‘alla maniera medievale’. Quella però non è l’unica combinazione che porterebbe l’altoatesino al secondo posto, perciò andiamo a vedere in che modo può agguantare questo nuovo traguardo.2 del ranking? Ecco come Crediti foto: ...