Tennis | incubo infortuni per Badosa | si ritira anche da Indian Wells

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancora problemi fisici per Paula, che sta vivendo una stagione dasotto questo punto di vista. La spagnola, che aveva chiuso la scorsa stagione addirittura a Wimbledon, sembrava essersi messa alle spalle gli, invece dopo un paio di tornei l’è ricominciato. Dopo il forfait ad Abu Dhabi ed i ritiri a partita in corso a Hua Hin e Dubai,si è dovuta cancellaredal Wta 1000 di2024. Sorteggiata contro la statunitense Krueger, non è potuta scendere in campo ed è stata rimpiazzata dalla lucky loser Nadia Podoroska. SportFace.

