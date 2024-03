Tempeste gemelle | ancora un carico di neve sulle Alpi Alto rischio di valanghe | ecco dove

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 – Il tempo instabile non lascia l’Italia in questa prima metà di marzo, caratterizzata da un treno di cicloni. Se la perturbazione attualmente in corso andrà ad esaurirsi con la giornata di domani, da venerdì 8 marzo le previsioni meteo indicano l’arrivo di nuove correnti umide dall’Atlantico. Nel weekend ridunque pioggia e(anche abbondanti). Vediamo i dettagli. ‘’ nel weekend: accumuli fino ai 90 cmLa mappa di 3bmeteo La situazione dal satellite Domani, giovedì 7 marzo, le condizioni andranno a stabilizzarsi al Nord nel corso delle ore con l’eccezione – precisa 3bMeteo – del Triveneto“persisteranno rovesci ...

