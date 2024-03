Teatro | da venerdì al Tram “RECordare” | il viaggio di una donna nella memoria per esorcizzare i dolori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dall’8 al 10 marzo 2024 alè in scena “”, scritto e interpretato da Roberta Frascati con la regia di Anna Chiara Senatore. In scenasala di via Port’Alba lo spettacolo prodotto da Mudra – Arti dello spettacolo: una visione di, una porta che non c’è, e tutto ha inizio: la stanza silenziosa si popola di musica, immagini e parole in un flusso di coscienza. Sul palco una, D, attrice delle sue memorie e corpo delle sue ombre, in un luogo non luogo. Una stanza bianca, chiusa, ma aperta da fenditure attraverso le quali possiamo intravedere i fantasmi di D prendere vita. Immaginiamo delle proiezioni, una telecamera con cui D filma gli oggetti di scena; due realtà parallele che si intrecciano di continuo, fino a confondersi, per poi ritrovarsi tra le ...