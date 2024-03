Taxi | richiamo Antitrust ai Comuni su aumento licenze e flessibilità turni

Taxi, Antitrust: “Aumentare numero licenze e flessibilità turni”: Per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio Taxi, l’Antitrust - anche in base a quanto sperimentato in alcuni Comuni - ha suggerito in una nota ...lapresse

Taxi, Antitrust ai Comuni: aumentare licenze e la flessibilità dei turni, a Palermo carenza di offerta e di controlli: La segnalazione dell'Antitrust ai comuni che chiede di aumentare il numero delle licenze dei Taxi e la flessibilità dei turni alla luce delle numerose criticità riscontrate in diverse città. Nel Comun ...ilsicilia

Antitrust ai comuni: necessario aumentare il numero dei Taxi per evitare i disagi: ROMA – Bisogna aumentare il numero delle licenze dei Taxi e la flessibilità dei turni perché si sono riscontrate criticità a Milano, Napoli e Roma. È la segnalazione dell’Antitrust ai comuni che devon ...livesicilia