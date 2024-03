Taxi | nuovo richiamo Antitrust | più licenze e auto attrezzate per disabili

Francia: Kevin Speed firma con SNCF Réseau il Track Access Framework per il nuovo treno ilisto: (FERPRESS) – Roma, 6 MAR – L’operatore ferroviario francese Kevin Speed annuncia la prima firma di un accordo per il Track Access in Francia con SNCF Réseau.ferpress

Taxi a Napoli, l'Antitrust spinge sui Comuni: «Necessario aumentare le licenze»: «Bisogna aumentare il numero delle licenze dei Taxi e la flessibilità dei turni perchè si sono riscontrate criticità a Milano, Napoli e Roma». È ...ilmattino

L’Egitto obbedisce al Fondo monetario, tassi alzati del 6% e cambi lasciati al mercato. Sterlina giù del 26%: Scossa nella finanza egiziana dopo che la banca centrale ha, da un lato, deciso di aumentare i tassi di interesse del 6% portandoli al 27,2%. Dall’altro ha annunciato che lascerà che sia il mercato a ...ilfattoquotidiano