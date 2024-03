Taxi | Antitrust incalza comuni | “Aumentare numero licenze e flessibilità turni”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'sul servizio: infatti – dopo le richieste di segnalazioni inviate negli ultimi mesi – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato li invita ad "adeguare ildellealla domanda, spingendo l’aumento oltre il tetto del 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset" anche "adottando in tempi brevi i bandi di concorso pubblico per l’assegnazione delle nuove". Inoltre l'definisce "necessario rendere stabile ed effettivo il monitoraggio sulla qualità del servizio, richiedendo, almeno annualmente, alle cooperative dile informazioni necessarie per stabilire se ildi ...