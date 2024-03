Tagliata la crescita 2024 della Germania ad appena lo 0 | 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'istituto di ricerca economica Ifo taglia drasticamente la sua stima per ladell'economia tedesca adlo 0,2% per il, poche settimane dopo aver ridotto la sua previsione a 0,7% a gennaio dal precedente 0,9% di dicembre. "La spesa per consumi contenuta, gli alti tassi d'interesse e l'inflazione, le misure d'austerità del Governo assieme alla debolezzaglobale stanno indebolendo l'economia e portano verso un'altra recessione invernale", dice in una nota Timo Wollmershäuser, responsabile delle previsioni dell'Ifo. L'istituto prevede una ripresa nella seconda metà dell'anno, e ha migliorato di 0,2 punti percentuali laper il 2025 all'1,5%.