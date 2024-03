Tagliaferro ci riprova senza le tre liste civiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da sola, certa che durante il primo mandato amministrativo di Andrea(nella foto) "siano stati raggiunti gli obiettivi e siano state poste le basi per le azioni concrete nei prossimi anni", la lista civica "Lainate nel cuore" riconferma ufficialmente la candidatura dell’attuale sindaco per le amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. La spaccatura a tre mesi dal voto con le altre tredi maggioranza, Lista Anzani, Lista Landonio e Unione Democratica, non la spaventa. E non la fa retrocedere sul nome. Tutt’altro. Agli ex alleati di governo manda a dire, "sarebbe stato logico l’appoggio in unità per un secondo mandato - si legge in un comunicato stampa -. Purtroppo alcuni hanno deciso di distaccarsi da risultati e progetti in cui loro stessi dichiarano di essere stati sostenitori e fautori. Non si comprende la ...