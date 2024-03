Svolta dopo 25 anni sull' omicidio di mafia del sindacalista | chi è stato arrestato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A 25di distanza dall'delMico Geraci, avvenuto a Caccamo nel 1998, hanno un nome i mandanti. I carabinieri, su delega della Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare ai boss di Trabia, i fratelli Pietro e Salvatore Rinella. Le numerose indagini svolte, sia nell'immediatezza dei fatti, da parte della Procura di Termini Imerese sia, successivamente, in seguito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nino Giuffrè, da parte della Procura di Palermo, infatti, non consentirono di delineare le dinamiche e il contesto dell'. In tempi più recenti, la commissione parlamentare Antidella XII legislatura si è occupata del caso, dedicandovi un'apposita inchiesta poi conclusasi con la ...