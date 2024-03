Supplenze | scuola di Torino ricerca docente A041 Interpello

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Le Supplenze su posti vacanti e/o disponibili, resisi tali prima del 31/12 dell'a.s. di riferimento, hanno come termine il 30 giugno o il 31 ... (orizzontescuola)

Valditara aveva promesso: “Retribuzioni regolari fino a giugno”. I racconti dei docenti ancora in attesa dei loro soldi (repubblica)

Supplenti sostegno confermati dalle famiglie, Ciracì (MiSoS): “Inapplicabile. Così i docenti specializzati sarebbero penalizzati”: La proposta del Ministro Valditara, contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, che vede la conferma per 3 anni dei supplenti di sostegno sullo stesso posto su richiesta delle famiglie, non ...orizzontescuola

scuola, Paolucci e Pantuso (Uil): «Il precariato sale in cattedra nel Reatino. Invertire la rotta è la priorità»: RIETI - Sono stati 684 i docenti precari nelle scuole della provincia reatina nell’anno scolastico 2022 2023, in aumento rispetto al 2019 2020 (608), quando esplose la pandemia. E ...ilmessaggero

scuola, Cgil: “Un insegnante di sostegno su due è precario”, specializzandi in presidio a Roma: scuola, specializzandi per il sostegno in presidio a Roma: il mancato rinnovo delle assunzioni lede il diritto allo studio degli alunni disabili Livorno 6 marzo 2024 – scuola, Cgil: “Un insegnante di ...livornopress