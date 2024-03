Superstizioni | errate convinzioni mediche | magie | quando l’uomo mette a rischio le specie animali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Portafortuna, antimalocchio, poteri magici, farmacologici, afrodisiaci. Molte sono le credenze popolari, antiche e moderne sui presunti benefici portati da prodottio parti di essi e diffuse in tutto il mondo, Italia compresa. Ma gli effetti che queste comportano su molteselvatiche sono purtroppo pesanti portando queste spesso sull’orlo dell’estinzione. L’allarme arriva da Wwf e Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) in occasione del World Wildlife Day, promosso a livello internazionale dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora selvatiche del pianeta. E far conoscere il loro ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza. Verso la giornata contro la superstizione Per questa occasione, in virtù della recente collaborazione avviata tra le due associazioni, è stato presentato un report dal ...