Supersex | il cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La vita di Rocco Tano, o di Rocco Siffredi, o di entrambi:è la nuova serie tv italiana di Netflix, disponibile da mercoledì 6 marzo 2024, che racconta il percorso che un giovane di Ortona ha compiuto per diventare una delle icone del cinema a luci rosse del mondo. Una serie tv provocatoria e ambiziosa, che necessitava di un protagonista capace di accettare la sfida. La scelta non poteva non cadere su Alessandro Borghi, che già in passato ha dato prova di grande talento. Alessandro Borghi è Rocco Siffredi Rocco è un uomo diviso a metà: da un lato è Rocco Siffredi, la pornostar più famosa e desiderata del mondo, dall’altro è Rocco Tano, l’uomo dalle umili origini che cerca di scoprire cosa sia, e se anche per lui possa esistere, l’amore. Marco Fiore interpreta Rocco da bambino, Saul Nanni da ragazzo. Adriano Giannini è Tommaso Del Signore Fratello putativo di ...