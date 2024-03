Super Tuesday | vincono Trump e Biden

Washington, 6 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non avevano mai visto una campagna elettorale per le primarie con così poca tensione competitiva da quando, ... (calcioweb.eu)

Quasi cappotto, Trump a valanga nel Super Tuesday. Mistero Haley: Il Super Tuesday è arrivato, e non è un “Supermartedì” qualunque. Il giorno in cui negli Stati Uniti si vota contemporaneamente per le primarie in 15 stati su 6 fusi orari di solito… Leggi ...informazione

Elezioni Usa, Trump e Biden dominano il Super Tuesday delle primarie: Nikki Haley porta a casa solo il Vermont: Un dominio assoluto nelle primarie Usa. Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump in testa da costa a costa nel ...ilriformista

“Super Tuesday”, Biden e Trump a valanga. Il tycoon: «È stata una serata formidabile»: Alle primarie in 15 stati il presidente in carica perde solo un round nelle isole Samoa, idem per il rivale repubblicano che manca lo “strike” solo per il Vermont ...unionesarda