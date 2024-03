Super Tuesday | Trump vince in 11 Stati

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 7.00trionfa nelle primarie repubblicane, e Haley lo batte solo in Vermont. "Lo chiamanoper un motivo", ha detto da MaraLago. "Abbiamo fatto una cosa mai fatta prima nella storia(...) Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario.Il Paese oggi è diviso,e Biden è il peggior presidente della storia". Ampio successo anche per Joe Biden che conquista tutti gli. "vuole distruggere la nostra democrazia,strappare le libertà fondamentali e approvare tagli fiscali per i ricchi",ha detto

Super Tuesday . Donald Trump ha trionfato nelle primarie repubblicane, perdendo solo in Vermont. Ampio successo anche per Joe Biden che conquista tutti gli ... (ilmattino)

Super Tuesday . Donald Trump ha trionfato nelle primarie repubblicane, perdendo solo in Vermont. Ampio successo anche per Joe Biden che conquista tutti gli ... (ilmessaggero)

Donald Trump (come Joe Biden per i democratici) sbanca e vince a valanga nel Super Tuesday , la maxi tornata delle primarie Usa dei repubblicani con 15 stati e ... (ilmessaggero)

Usa 2024, Trump inarrestabile nel Super Tuesday: “Nessuno come noi nella storia”: Risultato senza sorprese nel “Super” martedì delle primarie in 15 Stati. Il tycoon sbanca ovunque tranne in Vermont. Conferma anche per Biden: “Trump distrugge la nostra democrazia” ...quotidiano

Nikki Haley, chi è la donna che ha battuto Trump in Vermont nel Super Tuesday: «L'unità non si fa parole»: Donald Trump (come Joe Biden per i democratici) sbanca e vince a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie Usa dei repubblicani con 15 stati e un territorio americano, ...ilmessaggero

Super Tuesday, tutti i risultati e Stato per Stato e i delegati conquistati da Trump e Biden: Super Tuesday. Donald Trump ha trionfato nelle primarie repubblicane, perdendo solo in Vermont. Ampio successo anche per Joe Biden che conquista tutti gli Stati. Ogni Stato in ...ilmattino