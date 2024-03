Super Tuesday | Steve Bannon | “Se le elezioni si tenessero oggi Donald Trump vincerebbe a valanga”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Se lesie le cose non cambieranno. I democratici sono scioccati e avviliti, credevano che la legge sarebbe venuta in loro soccorso e invece i processi slitteranno a dopo il voto”., il controverso stratega che portòalla Casa Bianca nel 2016, in un’intervista al Corriere della Sera risponde alla domanda su cosa significherebbe un ritorno dell’ex tycoon alla Casa Bianca poco prima del trionfo delle primarie nel: “Il presidenteè stato chiaro: se non raggiungete il 2% del Pil per la difesa vedrete una massiccia ristrutturazione della Nato. Noi ...