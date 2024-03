Super Tuesday negli Stati Uniti | Trump domina le primarie

Presidenziali Usa, Trump e Biden stravincono al Super Tuesday: Al Super Tuesday, le primarie presidenziali Usa 2024, Joe Biden e Donald Trump fanno jackpot. Il repubblicano ha conquistato tutti gli stati escluso il Vermont.gazzetta

Gli Stati Uniti si preparano ancora una volta per la sfida tra Joe Biden e Donald Trump: Dopo una prestazione imponente in 15 stati in cui più di un terzo dei delegati repubblicani erano in palio nel Super Tuesday, Trump aveva quasi conquistato la sua terza nomination presidenziale ...blitzquotidiano

Super Tuesday, Steve Bannon: “Se le elezioni si tenessero oggi Donald Trump vincerebbe a valanga”: “Se le elezioni si tenessero oggi” Donald Trump “vincerebbe a valanga e le cose non cambieranno. I democratici sono scioccati e avviliti, credevano che la legge sarebbe venuta in loro soccorso e invec ...ilfattoquotidiano