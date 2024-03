Super Tuesday | Michelle Obama | “Non mi candido | sostengo Joe Biden e farò campagna per lui”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Come l’ex first lady ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signorasostiene laper la rielezione del presidente Joee della vice presidente Kamala Harris”. Proprio nel giorno del– che ha visto trionfare su sponde opposte Donald Trump e Joe, tramite una dichiarazione del suo portavoce Crystal Carson a Nbcnews, delude tutti quelli che, a destra come a sinistra, ovviamente per motivi diversi, da mesi continuano a ipotizzare, o sognare, una discesa in campo dell’ultimo minuto dell’ancora popolarissima first lady dopo un ritiro didalla corsa per la rielezione. Alcune settimane fa il New York Post aveva scritto che invece l’ex first lady ...