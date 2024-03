Super Tuesday | Donald Trump stravince in 12 Stati su 15 Biden | «È un pericolo per la democrazia»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Lo chiamanoper un motivo». Non ha voluto aspettare i dati definitiviper festeggiare il suo trionfo nelle primarie da una costa all’altra del giorno più importante delle primarie nel ciclo elettorale presidenziale del 2024.ha vinto in 12su 15 e in un discorso dal suo resort a Mar-a-Lago ha detto: «Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia». «Il mondo sta ridendo di noi», ha aggiunto, prendendosela poi con il suo avversario nella corsa alla presidenza: «È il peggiore della storia». Gli ha risposto Joe, dicendo che il tycoon è «determinato a distruggere la nostra, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in ...

