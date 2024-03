Super Tuesday | Donald Trump e Joe Biden vincono quasi ovunque

NC to be pivotal state for Biden, Republicans: Super Tuesday is a pivotal point in the presidential primary season, and it will be a pivotal state for both President Biden and Republicans.wavy

Michigan GOP expected to unite behind Trump despite internal strife at nominating convention: Michigan Republicans are set to hold a nominating convention Saturday in Grand Rapids where they will allocate 39 of the state's 55 GOP presidential delegates ...accesswdun

Usa 2024, Donald Trump vince anche il SuperTuesday delle primarie repubblicane: Donald Trump ha vinto anche il cosiddetto Super Tuesday delle primarie repubblicane ed è ormai praticamente certo di sfidare nuovamente Joe Biden alle elezioni presidenziali di novembre.tpi