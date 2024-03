Super Tuesday | Donald Trump domina in 14 Stati su 15 Nikki Haley si ritira dalla corsa | «È tempo di lasciare»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un’immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di». La repubblicanaannuncia il ritiroper la Casa Bianca. La scelta all’indomani delin cuiha vinto in 14 dei 15in cui si sono disputate le primarie repubblicane, mentre l’ex ambasciatrice all’Onu ha vinto solo nel Vermont. «Lo chiamanoper un motivo», ha dichiarato, senza aspettare i dati definitiviper festeggiare il suo trionfo nelle primarie da una costa all’altra del giorno più importante delle ...

