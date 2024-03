Super Tuesday | Donald Trump domina in 14 Stati su 15 Nikki Haley pronta al ritiro della candidatura

(Di mercoledì 6 marzo 2024)oggi annuncerà ildalla corsa per la Casa Bianca. A riferirlo alla Cnn fonti informate, all’indomani delin cuiha vinto in 14 dei 15in cui si sono disputate le primarie repubblicane, mentre l’ex ambasciatrice all’Onu ha vinto solo nel Vermont. «Lo chiamanoper un motivo», ha dichiarato, senza aspettare i dati definitiviper festeggiare il suo trionfo nelle primarie da una costa all’altra del giorno più importante delle primarie nel ciclo elettorale presidenziale del 2024. Dal suo resort a Mar-a-Lago ha detto: «Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia». «Il mondo sta ridendo di ...

