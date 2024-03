Sulla rotta del Dragone | Senza soldi né telefoni Che meraviglia ritornare primitivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non è che Pechino sia molto popolare oggi, ma qui comunque resta solo nel titolo. La nuova edizione di Pechino Express parte domani con una compagnia assai variegata. In ordine di apparizione: I Caressa (Fabio, e la figlia avuta con Benedetta Parodi, Eleonora); I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara, titolari di due pasticcerie in California, Damiano volto noto di vari programmi di Real Time); I Fratm (Artem e Antonio Orefice, di Mare fuori); I Romagnoli (Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi); I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio); I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini); Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo – varie trasmissioni tra cui Paperissima); Italia Argentina (Estefania Bernal – modella, Isola dei famosi e Antonella Fiordalesi – campionessa di scherma). Conduce ovviamente Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru dei The ...