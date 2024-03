Sulla 40enne palpeggiata al Pigneto Roma | il sindacalista della Federazione Sicurezza & Difesa invoca la pena della “castrazione chimica”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Due giorni fa una donnaall’uscita da un locale nei pressi di, nel mentre andava a riprendere la bicicletta per tornare a casa è stata raggiunta da un uomo alle spalle e poi sbattuta in terra con violenza dal malintenzionato. Dopo esserle salito addosso, l’uomo l’hae morsa al viso. La donna è stata soccorsa da un uomo che ha sentito le gridapoveretta, mentre il violentatore (parrebbe di etnia ‘nordafricana’), si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale del 118 che hanno trasportata la donna all’Ospedale Vannini. La F.S.Dal: “Ultimamente a giudizioF.S.D. la violenza sessuale ...

Monza, frode sul reddito di cittadinanza. “Ma mia madre è incapace di intendere e di volere”: Una 60enne è accusata indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il figlio, suo amministratore di sostegno, si sta battendo perché vengano riconosciuti i suoi problemi psichici ...ilgiorno

Ergastolo per Aghilar, l'ortese che ha ucciso la madre dell'ex fidanzata: condanna confermata in Appello: Condanna confermata per l'omicidio premeditato della 58enne Bruno e per gli altri delitti contestati (stalking e tentato omicidio avvenuto due giorni prima dell'omicidio). L'imputato era collegato dal ...foggiatoday

Jesi, scovata altra casa dello spaccio: nei guai 40enne jesino: Blitz della polizia che ha trovato cocaina, eroina, 275 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi ...ilrestodelcarlino