Suicidio assistito o eutanasia? Cosa dicono le leggi in Italia e all’estero

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il diritto a una “buona morte” e a porre fine alla propria vita nei modi e nei tempi che si ritengono più appropriati dovrebbe costituire uno dei pilastri del nostro vivere civile. Ancora oggi, tuttavia, quello della morte indotta è un tema dibattuto, frastagliato e divisivo, come dimostrano i discorsi pubblici relativi al, all’e alla sedazione palliativa continua profonda. Di chesi tratta, nello specifico, e quali sono le differenze che concernono queste pratiche? Vediamolo insieme. Vi raccomandiamo... L'infinito amore di Mina Welby, per Piergiorgio, per la libertà e per la vita La lotta al fianco di Piergiorgio per ...

Zaia: "Icona della battaglia per diritti civili. Ass.Coscioni: "Grati a Stefano per averci voluti al suo fianco in questi anni" E' Morto nel pomeriggio ... (sbircialanotizia)

Sestri Levante, questa sera consiglio comunale. Una mozione del gruppo “Solinas Sindaco” contro la legge sul Suicidio assistito: Consiglio comunale questa sera, con inizio alle 20.30, a Sestri Levante. L’ordine del giorno conta ben 25 punti. Fra i temi in discussione figura anche ...radioaldebaran

Fine Vita, Abruzzo: i primi 25 candidati alle Regionali che sostengono la proposta di legge: Il Comitato Promotore abruzzese della proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi e modalità per l’accesso al ...ekuonews

11mila firme raccolte da Settimo Torinese per il fine vita, ma la Regione ancora non discute la proposta di legge: Sono più di 11mila le firme che sono state raccolte in tutto il Piemonte per fare approvare la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per accorciare i tempi e le procedure per l’assistenza ...giornalelavoce