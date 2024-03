Suicidi a Roma | boom di casi negli ultimi giorni | due uomini salvati in extremis dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Doppio salvataggio nella giornata di domenica da parte deglidelladi Stato che sono riusciti a evitare che duesi togliessero la vita, uno lanciandosi da un ponte, l’altro impiccandosi da un ponteggio. Lasalva dueche stavano tentando ilo (ilcorrieredellacitta.com)Nella mattina di domenica scorsa due poliziotti, liberi dal servizio, nel percorrere a piedi il ponte Garibaldi, si accorgono che un uomo stava minacciando di lanciarsi nel vuoto. Non hanno perso tempo i due agenti che si sono precipitati per raggiungere nel minor tempo possibile l’uomo, in piedi sul parapetto con chiari intenti. I soccorritori lo hanno preso per il giubbotto in modo da tenerlo bloccato e al sicuro. Due agenti hanno fermato un 62enne che ...