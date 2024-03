“Sua figlia rischia il carcere | raduni tutto l' oro e lo consegni all’avvocato” | 85enne truffata a Magnago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Milano) – “Suaha fatto un incidente ed è responsabile di quanto successo: se vuole che non venga arrestata deve riunirel’oro che ha in casa e consegnarlo alla persona che verrà a ritirarlo tra poco”: uno schema classico di truffa, tradotto in pratica da persone senza scrupoli e che, purtroppo, il più delle volte ancora riesce ad avere un esito positivo. Questa volta a cadere nella trappola è stata una donna didi 85 anni, che pochi giorni fa non ha riconosciuto la truffa, inscenata in modo perfetto dai malviventi. Ad aprire le porte alla truffa è stata un prima telefonata ricevuta dalla donna sul telefono di casa: “Sono un carabiniere, la chiamo perché suaha provocato un incidente automobilistico e ora è in una situazione complessa perché è responsabile di ...