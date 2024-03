Sua figlia è finita in prigione La banda delle truffe | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La truffa più odiosa. La telefonata del finto carabiniere, il racconto a proposito di un figlio in grave pericolo, la richiesta di soldi. Sulla linea Napoli - Milano, con almeno 14mila euro carpiti alle vittime individuate finora. Nelle province di Milano e Napoli, il Nucleo Investigativo di Monza e Brianza ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 4 persone, di nazionalità italiana, tutte sottoposte alla custodia cautelare in carcere. La misura si fonda sui gravi indizi di colpevolezza – che hanno dato luogo a 8 capi d’imputazione – acquisiti nell’ambitoattività di indagine a carico degli indagati, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Tutto comincia il 22 novembre del ...