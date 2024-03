Stupefacenti acquistati con ricette false e usati per lo sballo | nove persone coinvolte

Ferentino, picchia il fratello per avere soldi per acquistare droga e alcol: un 45enne arrestato dai carabinieri: Picchia il fratello per avere soldi per acquistare Stupefacenti, arrestato dai carabinieri. È successo a Ferentino, in località San Rocco Terravalle. A chiamare i ...ilmessaggero

Ferì un agente della Polizia Locale: condannato a sette mesi di reclusione e al risarcimento delle spese: Ferrara, 06/03/2024. Nella data di ieri, martedì 5 marzo 2024, il Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara ha condannato un uomo - rodigino del 1994 - per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ...cronacacomune

Farmaci acquistati con ricette false per lo sballo, denunce a Sassari: I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia hanno eseguito, anche a Sassari, perquisizioni personali e domiciliari.sassarioggi