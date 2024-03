Striano | la Fiamma gialla dei dossier | fece ricerche pure sulla sua compagna La novità sui giornalisti | il solo Pd oggi ex nel mirino | e il colpo di fortuna di Conte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pasquale, il luogotenente delle Fiamme Gialle indagato per avere spiato illecitamente politici e vip, doveva avere una vera e propria sindrome compulsiva di ricerca sulle banche dati riservate della procura nazionale antimafia. Tanto è che neldelle sueoltre al precedente proprietario della casa di Anzio da lui acquisita a un’asta giudiziaria, è finitala sua secondaFrancesca, che di quella abitazione risultaproprietaria al 50%. L’ufficiale della Guardia di Finanza non ha avuto riguardi nemmeno per lei, come segnala il procuratore di Perugia Raffaele Cantone nell’invito a comparire inviato a. Tra gli episodistati infatti c’è anche quello: «in data 07.06.2021 un accesso abusivo alla banca dati ...