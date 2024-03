Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Oggi, nel nostro appuntamento letterario,Carletti ci presenta edito da Ponte alle Grazie. Scopriamo insieme cosa ci svela su questa opera! Acquista il romanzo Qui Recensione diCarletti di «L’autoironia nevrotica» Questo libro diha fatto parte della “dozzina” del Premio Strega 2022 e parla di una donna (forse l’autrice o forse no) in conflitto con se stessa e con il mondo. Ne risulta una sorta di diario in cui “parla” un po’ di tutto, quasi scrivesse “a braccio”, affrontando temi che, derivanti dalla sfera più intima e personale, vanno in special modo dall’amore alle nevrosi più radicate, senza risparmiarsi un certo tono autoironico che costituisce la parte più interessante del testo, oltre al rapporto con il padre scomparso, che è davvero molto toccante. Anche se ...