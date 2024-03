(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un tavolo per il rinnovo del contratto da avviare in tempi stretti. E un programma da quasi 17 milada completare al più presto. Per il comparto difesa e sicurezza quello appena...

Un tavolo per il rinnovo del contratto da avviare in tempi stretti. E un programma da quasi 17 mila assunzioni da completare al più presto. Per il comparto ... (ilmessaggero)

Fiorello e i dossier, perché non c'è niente sul Pd: "Spiata Schlein ma...": C'è anche il tema degli aumenti degli Stipendi delle forze dell'ordine tra gli argomenti trattati da Fiorello nell'ultima ...iltempo

Ecco quanto guadagna un presidente di regione: La gran parte dei presidenti di regione guadagna il massimo che per legge può guadagnare: 13.800 euro lordi mensili.key4biz

Stipendi delle forze dell'ordine, aumenti da 190 euro al mese e nuove assunzioni: entrano in 17mila: Un tavolo per il rinnovo del contratto da avviare in tempi stretti. E un programma da quasi 17 mila assunzioni da completare al più presto. Per il comparto difesa e sicurezza quello ...ilgazzettino