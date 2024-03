Super Tuesday, Trump vince (quasi) tutto ma in Vermont trionfa Haley: Donald Trump ha invece vinto le primarie repubblicane in Virginia, dove erano in gioco 48 delegati per la convention del Partito a luglio, a Milwaukee. Trump ...lapresse

Steve Bannon: «Il partito è di Trump, e si riprenderà il Paese. Preparatevi: non ama né la Ue né la Nato»: L’ex ideologo della destra Usa e stratega di Donald Trump nel 2016: «Agli alleati dovrebbe fare pagare gli arretrati». Ancora consigliere «No. Parliamo molto, ma è lo stratega di se stesso» ...corriere