Stellantis prolunga la cassa integrazione a Torino | chiede altri soldi allo Stato e annuncia maxi investimenti in Brasile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il gruppo franco – italianohato che prolungherà dal 2 al 20 aprile lapresso le carrozzerie di Mirafiori. Nello storico stabilimento torinese la cig e già in corso fino al 30 marzo. Nella nuova proroga saranno coinvolti a rotazione 2.240 lavoratori. “È sempre più evidente che a Mirafiori serve un nuovo modello, ci aspettano mesi complicati. Chiediamo alle istituzioni di accelerare un percorso che dia prospettive a tutto il comparto automotive torinese”, dice Luigi Paone, segretario generale della Uilm. L’amministratore delegato Carlos Tavares,che non molto tempo fa aveva indicato Mirafiori e Pomigliano come i siti più a rischio ridimensionamento, ha ribadito il proposito di aumentare la produzione in Italia fino ad un milione di veicoli all’anno. Per ...