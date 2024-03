Stefano Battaglin conquista il titolo italiano 2024 di Muay Thai

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. C’è aria di festa in iSchool per la vittoria diai campionati italiani dinella categoria juniores 63,5 kg., classe 2006, è iscritto al quarto anno dell’indirizzo Grafica e comunicazione di ISchool. “Disciplina, lealtà e rispetto sono i valori fondamentali che ti trasmette questo sport, sia dentro sia fuori dal ring”, afferma il neocampione di questa arte marziale, anche nota come box tailandese, orgoglioso del successo raggiunto agli italiani assoluti di Roma, il 25 febbraio. “Le arti marziali sono sempre state la mia passione. Dopo 10 anni di Karate, ho voluto provare qualcosa di più grintoso e più fisico e da qui è nato il mio amore per il, la “disciplina degli otto arti”, perché si possono utilizzare otto parti ...