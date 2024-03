Stasera in tv su Rai 2 va in onda la quarta puntata della serie cult Mare Fuori 4 | ecco le anticipazioni di quello che succede

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Proseguono con successo le avventure dei ragazzi dell’immaginario istituto penale per minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.in tv la nuovastagione di. L’appuntamento con i due episodi inediti è per le 21.25 su Rai 2. Ora che è stato superato il giro di boa di metà(che è tutta disponibile in streaming su RaiPlay), si iniziano già a fare congettura sulla prossima stagione. E, in particolare, su cosa ne sarà di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Che proprio nellaintrova nella direttrice del carcere, Sofia ...