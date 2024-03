Stallo nei negoziati di pace al Cairo | Israele e Hamas | nessun accordo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I colloqui in corso altrae Hams per cercare di arrivare a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi hanno subito un duro colpo. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, isono falliti. Dopo vari tentativi di raggiungere un compromesso tra le distanti posizioni delle due parti, questa nuova tornata disi è conclusa senza risultati. L'obiettivo era ottenere una tregua in vista del Ramadan, che inizia fra 5 giorni.I delegati israeliani non si sono presentati nella capitale egiziana, nonostante la crescente pressione diplomatica. I media israeliani hanno riferito che i mediatori hanno boicottato i colloqui dopo chenon ha fornito un elenco degli ostaggi ancora in vita. Tuttavia, il leader di, Bassem Naim, ha dichiarato che i ...