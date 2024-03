Stadio | Zavanella | “De Laurentiis deve decidere due cose”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) LoDiego Armando Maradona sta diventando una questione molto importante, e non solo per la SSC Napoli. Gino, architetto, è intervenuto alla trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il professionista ha rilasciato dichiarazioni proprio sull’impianto di Fuorigrotta e sulle intenzioni di Aurelio Dea riguardo.incontrerà De“Dovrei sentirlo in giornata, in 24 mesi sarei lento nel proporre un progetto per lo: conoscendo il presidente, in poco tempo dovrei finirlo (ride, ndr).“senza pista d’atletica? “Io credo che il presidente debbadue: se mettere le mani sul Maradona, come metterle. Perché negli incontri ...