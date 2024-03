SSC Napoli | il report in vista del Torino | aggiornamento su Osimhen

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato nuovamente agli ordini di mister Francesco Calzona per preparare l’importante sfida contro la Juve, in programma per ... (spazionapoli)

SSC Napoli, il report: Osimhen in gruppo! Le ultime su Rrahmani, Cajuste e Ngonge: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata ...msn

Napoli, domani tavolo tecnico per togliere la pista d’atletica al “Maradona”: Il vertice sarà col Comune, coloro che gestiscono la rivitalizzazione dell’area ex Italsider a Bagnoli ed il Ministro per gli Affari Europei, per valutare lo spostamento della pista d’atletica nella C ...gonfialarete

Lavori stadio Maradona, fiducia ADL-Comune: addio alla pista d'atletica, ecco dove sarà spostata: Ultime notizie SSC Napoli - Stadio Maradona, c'è fiducia in Comune sul rilancio di De Laurentiis che sembra pronto a trovare una soluzione anche per la pista d'atletica. Stadio Maradona: l'idea di De ...msn