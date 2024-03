Sporting Lisbona-Atalanta | Europa League | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Questo pomeriggio alle 18.45, allo stadio José Alvalade, loospita l’nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di. Una partita che si preannuncia complicatissima per entrambe le, complici i tanti impegni in cui sono rimaste coinvolte e che le sta portando a giocare un numero spropositato di partite in breve tempo. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove seguire inil match: le ultime (Credit foto – pagina FacebookBergamasca Calcio)Ironia della ...