Sporting Lisbona Atalanta 1-1 LIVE | comincia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A, il match d’Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale d’Europa League 2023/2024: sintesi e moviola 47? AMMONIZIONE PER SCALVINI. Fallo su Trincao e cartellino giallo 45? CAMBIO PER L’: Dentro Scalvini, fuori Hien 45? CAMBI PER LO: Dentro Hujmand, Gyökeres e Juste. INIZIA ILFINE PRIMO41? ANCORA SCAMACCA! Israel su Scamacca s’impone su un grande colpo di testa di Gianluca Scamacca. 40? ...