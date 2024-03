Sporting Lisbona-Atalanta 1-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) . Andata degli ottavi di finale dell’Europa League: vediamo com’è andata nella sintesi curata da ‘Sportnews’. Gara di andata per l’che torna in campo per gli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra orobica è subito protagonista in casa dello, una delle squadre più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.