Sporting Lisbona Atalanta 1-0 LIVE | Paolinho porta in vantaggio i portoghesi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A, il match d’Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale d’Europa League 2023/2024: sintesi e moviola 17? GOAL DELLO! Disattenzione atalantina e contropiede portoghese conche trafigge Musso su perfetto assist di Trincao. 1-014? AMMONIZIONE HIEN: Fallo dello svedese su Paulinho e cartellino per il difensore nerazzurro. 13? EDERSON! Tiro fuori dall’area da parte del brasiliano. Palla di poco fuori. 12? Miranchuk per Ruggeri che fa un uno-due con ...