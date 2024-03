Sporting Lisbona Atalanta 0-0 LIVE | portoghesi vicini al goal

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A, il match d’Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale d’Europa League 2023/2024: sintesi e moviola OCCASIONE! Edwards ha la meglio sulla sinistra rispetto a Kolasinac e Ruggeri, mette il pallone in mezzo, ma la difesa riesce a spazzare via. 2? Buoni movimenti per l’che sta provando a studiare l’avversario. E’ COMINCIATA